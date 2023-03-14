BYD анонсировал новый внедорожник Yangwang U8 за миллион юаней

Китайская автомобильная корпорация BYD готовится к премьере полностью новой модели, которая расположится в SUV-сегменте. Речь идет о внедорожнике под именем Yangwang U8. Автомобиль активно тестируется компанией с прошлого года, а недавно его удалось запечатлеть в ходе перевозки на эвакуаторе. Вместе с тем, китайские СМИ раскрыли о новинке первые подробности.

Yangwang – это новый суббренд BYD, ориентированный на продажи электрокаров сегмента люкс. Помимо нового внедорожника U8 у этой марки будет собственный суперкар, который назовут Yangwang U9.

Но вернемся к батарейному вездеходу. Для него заявлена первая в Китае серийная 4-моторная система привода, а также две блокировки дифференциала, которые будут распределять мощность двух коаксиальных двигателей на одной колесо.

Несмотря на столь широкие внедорожные характеристики для электромобиля машина сможет похвастать еще и отличной динамикой. С места до 100 километров в час она будет разгоняться всего за 3 секунды.

Длина Yangwang U8 составит 5300 мм, а размер колесной базы окажется равен 3050 мм. Несмотря на столь крупные габариты радиус разворота машины заявлен на отметке в 6 метров. Кроме того, отмечена ее способность уверенно передвигаться по всевозможным покрытиям за счет режимов: асфальт, бетон, гравий, почку, траву, снег, лед и других.

Максимальная отдача четырех электромоторов в новинке BYD составит более 1100 лошадиных сил.

Что касается цены, то она пока не объявлена, но «поднебесная» пресса пишет о сумме в 1 миллион юаней (около 11 миллионов рублей).