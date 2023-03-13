Выяснилось, почему Vesta NG называют новой, а не обновленной

С выходом в продажу обновленной Lada Vesta многие автолюбители и журналисты начали задаваться вопросом, почему «АвтоВАЗ» позиционирует реформенное семейство как новую генерацию. Как известно, масштаб изменений, которые произошли с «вазовским» флагманом, тянул скорее на фейслифтинг, нежели на новое поколение. Тем не менее, в Тольятти присвоили машине индекс NG (New Generation – новое поколение) вместо FL (FL – фейслифт).

Разобраться в этом вопросе удалось блогеру с канала «АВТО Энергетик», который задал этот каверзный вопрос, волнующий многих, топ-менеджеру тольяттинского завода Олегу Груненкову.

По словам специалиста, причиной, по которой «АвтоВАЗ» присвоил обновленной Vesta обозначение NG (новое поколение) является тот факт, что автомобиль получил существенные доработки интерьера, благодаря которым его можно считать «автомобилем B-класса с салоном от C-класса».

Вместе с тем, господин Груненков рассказал о том, что по итогам прошлого года дилерам Lada удалось распродать несколько сотен собранных в Ижевске Vesta NG. И, якобы, все покупатели в ходе опроса подтвердили, что машину можно считать «абсолютно новым автомобилем».

Напомним, производство Lada Vesta NG возобновили в начале весны этого года. Автомобиль перебрался на новую площадку – конвейер головного завода в Тольятти. Машину собирают на так называемой линии B, откуда раньше сходили Renault Sandero, Renault Logan и Lada Largus. Цены на Веста NG пока не объявлены, но, скорее всего, они вряд ли окажутся значительно ниже 1,5 миллионов рублей.