ДомойАвтоновости сегодняВыяснилось, почему Vesta NG называют новой, а не обновленной

Выяснилось, почему Vesta NG называют новой, а не обновленной

Это оказалось связано с изменениями, которые произошли в салоне модели

Текст: Алексей Шмидт
Vesta NG

С выходом в продажу обновленной Lada Vesta многие автолюбители и журналисты начали задаваться вопросом, почему «АвтоВАЗ» позиционирует реформенное семейство как новую генерацию. Как известно, масштаб изменений, которые произошли с «вазовским» флагманом, тянул скорее на фейслифтинг, нежели на новое поколение. Тем не менее, в Тольятти присвоили машине индекс NG (New Generation – новое поколение) вместо FL (FL – фейслифт). 

Разобраться в этом вопросе удалось блогеру с канала «АВТО Энергетик», который задал этот каверзный вопрос, волнующий многих, топ-менеджеру тольяттинского завода Олегу Груненкову. 

AV9yKOAu0DUiDoStLM762 5xQqE 960

По словам специалиста, причиной, по которой «АвтоВАЗ» присвоил обновленной Vesta обозначение NG (новое поколение) является тот факт, что автомобиль получил существенные доработки интерьера, благодаря которым его можно считать «автомобилем B-класса с салоном от C-класса».

1659035376 bezymjannyj

Вместе с тем, господин Груненков рассказал о том, что по итогам прошлого года дилерам Lada удалось распродать несколько сотен собранных в Ижевске Vesta NG. И, якобы, все покупатели в ходе опроса подтвердили, что машину можно считать «абсолютно новым автомобилем». 

Напомним, производство Lada Vesta NG возобновили в начале весны этого года. Автомобиль перебрался на новую площадку – конвейер головного завода в Тольятти. Машину собирают на так называемой линии B, откуда раньше сходили Renault Sandero, Renault Logan и Lada Largus. Цены на Веста NG пока не объявлены, но, скорее всего, они вряд ли окажутся значительно ниже 1,5 миллионов рублей.  

Источник:АВТО Энергетик/VK

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Интересное по теме:

Последнее на сайте:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+