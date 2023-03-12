Самый дешевый электрокар Hyundai получит название Ioniq 2: он будет стоить всего 1,5 млн рублей

Компания Hyundai планирует пополнить модельный ряд своего электрического суббренда Ioniq ультра-компактным автомобилем. По предварительным данным, Презентация новинки состоится в конце 2023 года, а в продажу она поступит в середине следующего.

Сейчас в модельной линейке Hyundai есть кроссовер Casper, который является самым компактным автомобилем компании. Тогда как Ioniq 2 (именно так собираются назвать новый хэтчбек) станет самым маленькой батарейной машиной корейцев.

Как будет выглядеть новинка уже плюс-минус известно. Первый рендер автомобиля подготовили независимые дизайнеры. На нем автомобиль выглядит так, будто копирует дизайн у своих «старших» родственников Ioniq 5 и Ioniq 6. В экстерьере маленького хэтчбека можно заметить также отсылки к актуальной версии кроссовера Kona и минивэну Staria.

Хэтчбеку достанется угловатый кузов со скрытыми в дверях ручками, коротким капотом и компактными колесными дисками, выполненными таким образом, чтобы максимально улучшать аэродинамику машины. В передней части Ioniq 2 обращает на себя внимание наличие у автомобиля вертикальных блоков фар и тонкой светодиодной полосы, проходящей через весь капот.

По предварительной информации, длина Ioniq 2 будет равна 3600 мм. Размер колесной базы автомобиля составит всего 2500 мм. Ширина машины не превысит 1600 мм.

Технические подробности о самой компактной «зеленой» модели Hyundai под маркой Ioniq пока не раскрываются, но некоторые СМИ утверждают, что машина будет способна проезжать на одном заряде до 400 километров.

Что касается цены электрокара, то те же источники называют сумму примерно в 20 тысяч долларов (около 1,5 миллионов рублей).