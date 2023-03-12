Редкий кабриолет BMW M3 в идеальном состоянии продали за 7,7 миллионов рублей

На торгах в Европе продали редчайший BMW M3 поколения Е30 в кузове кабриолет. Сама эта модель уже давно носит статус культовой, однако в большинстве случаев первое, что приходит в голову человеку, который о нем слышит – это купе.

Малоизвестный вариант M3 с открытым верхом выпускался в Баварии ограниченным тиражом. Суммарно с конвейера сошел всего 781 такой автомобиль, что делает его очень редким.

Проданный на одном из онлайн-аукционов автомобиль выделяется тем, что находится в идеальном состоянии. При этом машина отнюдь не молодая – ей 34 года. За это время она успела накатать более 80 тысяч километров. Объяснить этот феномен очень просто – в свое время конкретно этот кабриолет пережил процедуру реставрации, реализованную компанией BMW Group Classic.

До модернизации экс-владелец этой «эмки» установил на нее мотор и трансмиссию от BMW M5, однако реставраторы вернули ей стоковый двигатель. Это 2,3-литровый рядный 4-цилиндровый мотор, агрегатированный 5-скоростной МКПП, которые работают с задним приводом.

Мотор пережил полноценное техобслуживание, а кузов избавили даже от самых незначительных следов ржавчины. Кроме того, в список деталей, которые подверглись замене в ходе реставрации, вошли: лобовое стекло, «противотуманки», капот, руль, рулевая колонка, селектор трансмиссии, а также бортовой компьютер и температурный датчик.

В ходе аукциона владельцу редкого кабриолета M3 удалось выручить за него 102 тысячи долларов или 7 миллионов 700 тысяч рублей по нынешнему курсу.