ВMW не выпустит Z4 M  – этот родстер никто не купит

Компания BMW впервые поделилась собственным взглядом на перспективы «заряженного» родстера Z4M. В рамках специального мероприятия, проведенного баварской маркой, журналистам удалось побеседовать с главой проекта Z4 Майклом Уимбеком, который опроверг слухи о подготовке к выпуску модели Z4 с литерой «М».

«Для такого автомобиля нет рынка. Наши клиенты утверждают, что готовы дожидаться кабриолета М2», – заявил топ-менеджер.

Несмотря на то, что «эм-версии» у Z4 точно не будет, представитель BMW намекнул на создание 6-цилиндровой версии этой модели, оснащенной механической трансмиссией.

Параллельно с этим появились другие интересные подробности, которые пока носят неофициальных характер.

Так, по информации западной прессы, баварский автогигант не устраивают продажи Z4, поэтому нового поколения у этой модели не будет, а жизненный цикл заднеприводного родстера подойдет к концу в 2025 году.

В теории такое развитие событий может оказать серьезное влияние в том числе и на родственную модель – Toyota GR Supra. Японская модель, сильно зависящая от своего технического клона BMW Z4, практически наверняка лишится потенциальных крупных доработок.