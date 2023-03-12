Самый быстрый в мире дом на колесах продают за 7,2 млн рублей

Объявление о продаже этого уникального автодома опубликовали на одном из известных мировых маркетплейсов. Согласно заявленной информации, речь идет о машине GMC 1977 года выпуска, оснащенной 700-сильным двигателем. Благодаря этому мотору автомобилю удалось установить рекорд скорости на соленом озере Бонневиль в США.

Максимальная скорость, которую смог достичь этот автодом в ходе заездов, составила 196 километров в час, что является лучшим результатом для домов на колесах класса А.

Машина носит прозвище MoHo и способна передвигаться в том числе и по дорогам общего пользования. Более того, автомобиль можно использовать в том числе и по назначению – как кемпер.

Приводит в движение этот фургон GMC двигатель Chevrolet 502 Ram, выдающий 700 лошадиных сил. Связку ему составляет баллон с закисью азота и автоматическая трансмиссия (TH425).

Автомобиль оценен его текущим владельцем в 95 тысяч долларов. При пересчете на российскую валюту это около 7 миллионов 200 тысяч рублей.