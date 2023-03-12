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Спорткар Acura NSX, простоявший на дне реки 15 лет, продали за 650 тысяч рублей

Машину угнали, а затем утопили

Текст: Алексей Шмидт
acura nsx underwater recovery

Acura NSX первого поколения с интересной историей недавно был продан за приличную сумму, говорится на странице «LSX Salvage» в одной из запрещенных в России социальных сетей. Японское купе из прошлого века находилось в плачевном состоянии, что, собственно, и видно по фотографиям, выложенным в Сеть. Связано это с тем, что в период с 2004 по 2019 год машина пребывала на дне реки.

По неподтвержденным данным, автомобиль был угнан, а затем утоплен в озере, чтобы замести следы. 

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Несмотря на то, что большинство кузовных элементов остались при машине, лобовое стекло оказалось разбито, краска почти полностью отслоилась от металла, а передняя стойка со стороны пассажира погнулась. 

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Из-за длительного нахождения в воде салон японского купе сильно пострадал, набившись песком и различным мусором из реки. Двигатель, разумеется, также вышел из строя.

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Покупатель, чтобы стать владельцем спорткара Acura NSX или, по крайней мере, того, что от него осталось, заплатил за машину чуть менее 8 тысяч евро (около 650 тысяч рублей).

Автомобиль приобрела компания «Helix Auto Works», которая сразу же анонсировала план вернуть автомобиль на дороги, подготовив его к гоночным соревнованиям. Насколько это реально, судить пока сложно.

Удастся ли дать этому NSX вторую жизнь? Пишите ваше мнение в комментариях!

Источник:Motor1

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