Спорткар Acura NSX, простоявший на дне реки 15 лет, продали за 650 тысяч рублей

Acura NSX первого поколения с интересной историей недавно был продан за приличную сумму, говорится на странице «LSX Salvage» в одной из запрещенных в России социальных сетей. Японское купе из прошлого века находилось в плачевном состоянии, что, собственно, и видно по фотографиям, выложенным в Сеть. Связано это с тем, что в период с 2004 по 2019 год машина пребывала на дне реки.

По неподтвержденным данным, автомобиль был угнан, а затем утоплен в озере, чтобы замести следы.

Несмотря на то, что большинство кузовных элементов остались при машине, лобовое стекло оказалось разбито, краска почти полностью отслоилась от металла, а передняя стойка со стороны пассажира погнулась.

Из-за длительного нахождения в воде салон японского купе сильно пострадал, набившись песком и различным мусором из реки. Двигатель, разумеется, также вышел из строя.

Покупатель, чтобы стать владельцем спорткара Acura NSX или, по крайней мере, того, что от него осталось, заплатил за машину чуть менее 8 тысяч евро (около 650 тысяч рублей).

Автомобиль приобрела компания «Helix Auto Works», которая сразу же анонсировала план вернуть автомобиль на дороги, подготовив его к гоночным соревнованиям. Насколько это реально, судить пока сложно.

Удастся ли дать этому NSX вторую жизнь? Пишите ваше мнение в комментариях!