BYD создал собственную «Чайку»: она не имеет ничего общего с советским лимузином

В Сеть утекли фотографии нового компактного электрокара китайской марки BYD, название которого является своеобразной отсылкой (разумеется, несознательной) к знаменитому советскому лимузину «Чайка». Машину назвали Seagull, что в переводе с английского означает этот род птиц, обитающих как на морских просторах, так и на внутренних водоемах.

Официальный дебют новинки должен состояться в апреле этого года, но как будет выглядеть автомобиль уже известно. Снимки компакт-кара, полностью лишенного камуфляжа, появились распоряжении китайских СМИ. Причем речь идет не только о фотографиях экстерьера, но еще и интерьера.

Судя по слитым в интернет фото, BYD Seagull получит зауженную оптику, пластиковые накладки на кузове, а также один стеклоочиститель, спойлер и сдвоенные задние фонари.

Длина машины составит 3780 мм, ширина – 1715.мм, высота – 1540 мм, а размер колесной базы будет равен 2500 мм. Благодаря тому, что автомобиль построили на чисто электрической платформе (тележка e-platform 3.0), несмотря на небольшие габариты внутри электрокар должен оказаться весьма вместительным.

При этом весить хэтчбек будет 1160 кг, что не так уж и много, учитывая, что перед нами полноценный электромобиль.

Приводить в движение «китайскую Чайку» предстоит электромотору, выдающему 55 кВт (около 75 л.с.). Связку ему составят две батареи на выбор – 30 или 38 кВт/ч. Их емкости будет достаточно для того, чтобы обеспечивать Seagull запас хода в 305 и 405 километров соответственно (по устаревшему циклу NEDC).

Ценник на модель уже раскрыт. За нее собираются просить от 100 тысяч юаней (1 миллион 100 тысяч рублей). В Китае конкурировать новинке предстоит с Honda Fit и Laife Sauce.

Кроме того, новый хэтчбек BYD имеет определенные перспективы попасть и на российский рынок, но пока только по схеме параллельного импорта.