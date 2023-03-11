У Honda CR-V появилась самая экономичная версия: расход 1,6-литра на 100 км

Кроссовер Honda CR-V собирают в Китае на мощностях совместного предприятия Dongfeng-Honda. До недавнего времени семейный «паркетник» предлагался в «Поднебесной» исключительно в обычном гибридном исполнении. Но с недавних пор для покупателей этой модели появилась возможность приобрести CR-V в максимально экономичной версии.

Речь идет о варианте под названием e:PHEV, являющемся подключаемым гибридом. В нем расход топлива силовой установкой i-MMD четвертой генерации составляет всего 1,6-литра на 100 километров.

С точки зрения внешнего облика автомобиль практически полностью соответствует простому CR-V. Из визуальных отличий можно выделить лишь наличие лючка для подзарядки в левом крыле машины, а также одного патрубка выхлопа, расположенного также с левой стороны кузова.

Длина машины составляет стандартные 4703 мм, ширина – 1866 мм, высота – 1680 мм, а размер колесной базы равен 2701 мм.

В состав силовой установки экономичной версии CR-V входит 2-литровый бензиновый мотор, выдающий 150 лошадиных сил, а также электрический двигатель на 183 «силы». Крутящий момент передается на колеса через вариатор.

Емкость тяговой батареи равна 17,7 кВт/ч, чего достаточно для того, чтобы проезжать только на электротяге до 73 километров (по циклу WLTC).

Список оснащения CR-V e:PHEV включает в себя: мультимедийную систему с 10,1-дюймовым дисплеем, передние кресла с функциями подогрева и вентиляции, подогрев рулевого колеса, беспроводную зарядку для гаджетов, проекционный дисплей и комплекс современных систем безопасности Honda Sensing 360.

Ценник на автомобиль уже раскрыт. За него в «Поднебесной» просят от 245 тысяч 900 до 289 тысяч 900 юаней или 2 миллиона 710 – 3 миллиона 195 тысяч рублей соответственно.