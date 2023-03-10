Дилеры VW просят за подогрев сидений машин из КНР 50 тысяч рублей

С недавних пор на российский рынок поставляются кроссоверы Volkswagen Jetta VS5, выпускаемые на совместном предприятии VW и FAW в «Поднебесной». Как и другие автомобили, изначально предназначенные для КНР, такие «паркетники» не оснащаются зимним пакетом, который включает в себя в том числе подогрев передних сидений. Впрочем, доустановить подогревы на Jetta VS5 все же можно.

Этим занимается сам дилер, продающий такие автомобили. Правда стоит такая услуга недешево – 50 тысяч рублей за два кресла. Плюс-минус те же деньги этот же автосалон просит за установку подогревов на Toyota Camry, которая также теперь ввозится в Россию из Китая.

Интересный момент. Кроссовер «Москвич 3», который является копией китайского «паркетника» JAC JS4, также не может похвастать наличием подогревов водительского и пассажирского кресел. Тем не менее, дилеры, продающие такие машины, готовы установить эту систему всего за 15 тысяч рублей. Причем некоторые даже делают это бесплатно в качестве подарка для покупателя.

Напомним, кроссовер Jetta VS5 является одноклассником «Москвич 3» и его прямым конкурентом. Фактически автомобиль представляет собой упрощенную версию Skoda Karoq с ценой в 2 миллиона рублей.

В базовой комплектации такие кроссоверы комплектуются 1,4-литровым бензиновым мотором мощностью 150 лошадиных сил, связку которому составляет автоматическая трансмиссия фирмы Aisin и безальтернативный передний привод.

Автомобиль поставляется на российский рынок по схеме параллельный импорт.