Продажи кроссоверов «Москвич 3» и «Москвич 3е» увеличились в 2 раза, но все равно остаются мизерными

В феврале этого года впервые оказалось раскрыто количество проданных автомобилей «Москвич» в России. По итогам декабря 2022 года кроссоверы столичного автозавода приобрели 6 покупателей, а в январе этот показатель составил уже 29 единиц. Теперь же подоспела статистика за февраль 2023 года, демонстрирующая очередной безумный рост – почти в 2 раза. Впрочем, в количественном выражении это по-прежнему мизерные цифры.

Согласно информации, опубликованной «Автостатом», за февраль этого объем продаж кроссоверов «Москвич 3» и «Москвич 3е» составил 57 единиц против 29 штук месяцем ранее. Из них 50 реализованных машин пришлось на бензиновые «Москвич 3», тогда как на электрические «3е» только 7 автомобилей.

Большая часть сделок по покупке бензиновых «Москвичей» заключалась в в столице – 20 машин. Еще десять кроссоверов реализовали в Петербурге, семь в Подмосковье, по два в Краснодарском Крае, Свердловской и Ростовской областях. Остальные 7 автомобилей распределились по семи регионам, где на тот момент уже были открыты автосалоны компании.

Что касается электрокроссоверов «Москвич 3е», то их также покупали практически только в столице (шесть машин). При этом один такой «паркетник» удалось продать в Московской области.

Напомним, кроссоверы компании «Москвич» представляют собой перелицованные китайские автомобили JAC JS4 и Sehol E40X.

Бензиновый «паркетник» оснащается турбмомотором мощностью 150 лошадиных сил, работающим в паре как с МКПП, так и вариатором. Ценник на эту модель стартует с отметки в 1 миллион 970 тысяч рублей.

Батарейный аналог «тройки» предлагается россиянам по цене от 3 миллионов 500 тысяч рублей (без учета скидок по госпрограммам). Приводит в движение кроссовер электромотор, вращающий передние колеса. Его мощность равна 193 л.с., а крутящий момент составляет 340 Нм.