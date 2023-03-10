Chery готовит спортивный седан Arrizo 8 GT. Его могут привезти в Россию 

В сентябре прошлого года в продажу в Китае вышел седан Chery Arrizo 8. Автомобиль сразу же прозвали главным конкурентом Toyota Camry. Добиваться победы над японцем ему предстояло за счет своей низкой стартовой цены – от 900 тысяч рублей. Однако теперь выяснилось, что у Arrizo 8 будет еще и оспортивленная версия с индексом GT.

Первые фотографии спортивной модификации среднеразмерной китайской 4-дверки появились в базе «поднебесного» минпрома. Судя по ним, отличаться версии GT от простого Arrizo предстоит только соответствующими шильдиками на дверце багажника, а также наличием четырех патрубков выхлопа.

Размеры автомобиля должны остаться без изменений. Длина Arrizo 8 GT составит прежние 4780 мм, ширина – 1843 мм, а высота – 1469 мм. Размер колесной базы будет равен 2790 мм.

Основные перемены должны произойти под капотом седана, где вместо 1,6-литрового 197-сильного бензинового мотора у простой модели появится 2-литровый «наддувный» мотор, выдающий 254 лошадиные силы и 390 Нм. Аналогичный двигатель используется под капотом в том числе кроссовера Tiggo 8 Pro Max (впрочем, в России он деформирован до 197 л.с.).

Согласно заявленным в документации характеристикам, Chery Arrizo 8 GT будет способен разгоняться с места до первой «сотни» всего за 6 секунд, а его максимальная скорость составит 215 километров в час.

Эта новость интересна нашим российским читателям тем, что седан Arrizo 8 был подтвержден для поставок в РФ еще в прошлом году, но пока до дилеров не доехал. По всей вероятности «заряженная» версия GT доберется до нашего рынка вместе с обычной в течение 2023 года.