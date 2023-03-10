Внедорожники Tank 300 добрались до стоянок российских дилеров – первые фото

Компания Tank готовится к официальному старту продаж своих внедорожников с индексом 300. По предварительным данным, мероприятие состоится 14 марта. Первые «живые» автомобили уже засветились на стоянках дилерских центров Москвы и Воронежа, но купить их пока нельзя. Предлагается внести предоплату, а получить свою машину уже после официального начала продаж.

Дебютная модель Tank будет предложена в России в двух комплектациях. Первая получит название Adventure и включит в своей оснащение: салон с отделкой из искусственной кожи, систему бесключевого доступа, кнопку запуска двигателя, 3-зонный климат-контроль, светодиодную оптику, «мультимедийку» с дисплеем на 12,3-дюйма, а также акустику с восемью динамиками и сабвуфером.

Самой дорогой окажется вариант, получивший имя Premium. В числе отличий этой комплектации от базового исполнения «трехсотки» окажутся: наличие тонировки стекол, интеллектуального «круиза», боковых шторок безопасности, отделки сидений кожей Nappa, премиальной акустической системы, вентиляции передних сидений, контурной подсветки салона и дополнительной розетки на 220V.

Кроме того, такие внедорожники будут иметь расширенные возможности для езды по бездорожью за счет блокировки переднего мелколесного дифференциала и штатной защиты трансмиссии.

Стоимость стартовой модели Tank на российском рынке уже раскрыта. За Tank 300 в версии Adventure будут просить от 3 миллионов 699 тысяч рублей, тогда как вариант Premium был оценен минимум в 4 миллиона 49 тысяч рублей.

Оба варианта «трехсотых» получат под капот безальтернативный 2-литровый бензиновый «наддувный» мотор, выдающий 220 лошадиных сил и 380 Нм. Связку ему составит 8-диапазонный «автомат» и система полного привода.