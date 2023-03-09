Новый кроссовер Hyundai Mufasa засняли в Южной Корее

Hyundai продолжает подготовку к дебюту нового компактного кроссовера, который должен сменить в модельном ряду южнокорейской марки «паркетник» ix35. Официальная премьера модели состоится в течение этого года. Накануне в Сети появились ее новые фотографии.

Снимки кроссовера Mufasa (именно так его планируется назвать) были сделаны на дорогах Сеула, но это совершенно не говорит о том, что машина будет продаваться на родине. Не исключен вариант, при котором «Муфасу» (вероятная отсылка к мультфильму «Король лев») готовят исключительно для Китая.

Первые фотографии автомобиля появились в базе китайского минпрома ранее в этом году, а на этот раз машину удалось запечатлеть сзади. На снимках кормы хорошо заметно название машины, а также необычные фонари, выполненные в форме овала. Кроме того, на фотографиях выделяются рельефные выштамповки по бокам и массивный бампер.

Длина Hyundai Mufasa должна составить 4475 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1685 мм, а размер колесной базы оказаться равным 2680 мм. Таким образом, кроссовер будет крупнее знакомого россиянам «паркетника» Creta, но компактнее его старшего родственника Tucson.

В сертификационных данных для модели пока указан только один двигатель – это 2-литровый бензиновый атмосферный мотор, выдающий 160 лошадиных сил.

В качестве альтернативы для него может выступить гибридная силовая установка с использованием довеска в виде 48-вольтового стартер-генератора.

Перспективы официальных поставок Hyundai Mufasa в Россию выглядят крайне маловероятными, но существует вариант, при котором машины появятся на нашем рынке благодаря параллельному импорту.