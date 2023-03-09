Kia готовит новую версию кроссовера Sonet – она будет ездить на природном газе

Премьера ультракомпактного кроссовера Kia состоялась в 2021 году. Первым рынком для нее оказался индийский. Позже Sonet обзавелся экспортной версией, которую незначительно доработали, а также 7-местным вариантом. Теперь же, судя по всему, корейский автомобильный концерн готовит очередной новый вариант этого «паркетника».

На тестах в Пуне (запад Индии) был замечен кроссовер Sonet, обкатывающийся с газобаллонным оборудованием.

Предполагается, что речь идет о модификации Sonet CNG, которая будет способна работать как на бензине, так и на природном газе (метане).

Предполагается, что корейский кроссовер в версии CNG будет комплектоваться литровым бензиновым турбомотором, мощность которого не раскрывается.

Напомним, обычный Kia Sonet оснащается литровым 3-цилиндровым бензиновым «наддувным» двигателем, выдающим 118 лошадиных сил и 172 Нм крутящего момента. В случае работы силового агрегата на метане можно ожидать заметное падение этих показателей.

В качестве трансмиссии для нового исполнения Sonet, скорее всего, выступит безальтернативная механическая коробка передач, тогда как простой кроссовер продается еще и с 7-скоростным «роботом» DCT.

Появление CNG-версии Kia Sonet запланировано на этот год.