Lada запатентовала дизайн интерьера секретной модели – ей может быть Granta-2

Компания «АвтоВАЗ» разрабатывает новую модель, которую пока умело держит в секрете. Впрочем, первые подробности о ней уже есть. Они раскрывают хоть и незначительную, но все же интересную информацию о новинке.

Секретная модель, вероятно, является вторым поколением Granta, которое получит совершенно новый интерьер. Его в перспективе должны унаследовать и другие будущие модели российского автоконцерна.

Фотографии салона неназванной модели накануне были опубликованы в базе Роспатента. На них продемонстрирован дизайн передней панели в сборе. Хотя это всего лишь 3D-графика без цвета и структуры, по ней можно без проблем рассмотреть общий формат торпедо – он выглядит как деталь интерьера, в разработке которой явно принимала участие Renault.

Узнать «реношные» детали легко по трем круглым элементам управления кондиционером, а также по кнопкам на левой стороне рулевого колеса. Даже порты зарядки и кнопки под информационно-развлекательной системой спроектированы так, будто их создавали дизайнеры Renault.

Впрочем, определенные дизайнерские черты в дизайне передней панели есть и от Lada. Речь идет о форме воздуховодов, а также дисплее мультимедийной системы, установленном на центральной консоли. Кроме того, предполагается, что для покупателей Granta-2 будет доступна цифровая комбинация приборов, но, скорее всего, она окажется предложена только в качестве опции.

Предполагается, что преемник Lada Granta получит сразу несколько кузовных вариантов, включая седан и универсал, а продавать автомобиль (по крайней мере на первых порах) будут параллельно со старым «бюджетником», созданным еще в конце 2000-х годов.

Новая модель появится на рынке не раньше 2024 года.