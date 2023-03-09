Audi A4 может неожиданно сменить название

Похоже, что Audi планирует произвести некоторые странные перестановки в своей модемной линейке. По крайней мере об этом сообщает весьма авторитетное издание Auto Express.

По информации журналистов этого британского источника, ингольштадтский автогигант откажется от названия A4 для следующего поколения модели, сделав ставку только на A5.

Все это может означать только одно – седан, универсал, а также двух- и четырехдверные купе получат имя A5. По другим слухам, Audi откажется от седана и в следующем поколении модели мы увидим только универсал A4 (уже A5).

Изменения в гамме связано с интересным ходом, который позволит бренду «освободить место» для электрических моделей. Они должны получить только четные номера в модельном ряду компании.

Если эти слухи окажутся правдой, то следующее поколение A6 также лишится своего имени, а обычная модель получит обозначение A7.

В этом же отчете говорится, что компания намерена сделать ставку на большее количество S-моделей с бензиновыми или дизельными двигателями.