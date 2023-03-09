В Бурятии японские автомобили с пробегом подорожали на 20%

Год назад, в марте 2022 года, в Бурятии произошла одна из самых крупных за все последние годы скупка японских новых и б/у-машин. Таким образом жители региона реагировали на ситуацию с девальвацией рубля.

Прошел год и рынок остается на плаву. Более того, он даже нарастил поставки. Впрочем, дешевле это обстоятельство автомобили не сделало.

Продавцы в регионе отмечают, что японские автомобили с аукционов покупают слабо из-за выросших цен, которые увеличились за последнее время по меньшей мере на 20 процентов. На сегодняшний день средняя цена ввозимого авто из Японии составляет немногим больше 1 миллиона рублей. За эти деньги удастся купить разве что 10-летний Toyota Prius или 12-летний Toyota Wish.

Китайские автомобили в Бурятии также стоят недешево – от 2 миллионов 300 тысяч рублей, так что выбор в пользу японских б/у-шек очевиден.