Ford будет бороться с перепродажами своих машин, наказывая дилеров

Компания Ford готовится к беспрецендентной борьбе с автомобильными спекулянтами, которые занимаются перепродажей машин американского автопроизводителя. Причем пострадают от этой борьбы в первую очередь дилеры.

Автосалоны, которые сознательно продают специальные модели Ford, такие как Bronco, Bronco Sport Heritage, Raptor и Shelby GT350/500, будут наказываться.

Каким образом, пока неизвестно, но таким резким шагом «фордовцы» надеются избавиться от практики отсутствия машин у дилеров, а также складывающегося параллельно огромного количества объявлений о продаже автомобилей Ford со стороны перекупщиков, накручивающих на них баснословные суммы.

История началась с того, что один потенциальный покупатель автомобиля Bronco Raptor из Техаса пожаловался в Сети на наценку за автомобиль в размере 20 тысяч долларов (около полутора миллиона рублей). На это обратили внимание в Ford, после чего приняли решение сменить политику в отношении дилеров.

В компании уверены, что наценки и любая оплата сверх рекомендованной розничной цены наносят лояльности к бренду ущерб. Однако ясной схемы того, как в Ford собираются отслеживать транзакции дилеров, касающихся «специальных автомобилей», до сих пор не раскрыто.