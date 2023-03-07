Haval показал большой рамный внедорожник: его обещают сделать дешевым

Компания Haval опубликовала на своих страницах в соцсетях первое изображение нового большого рамного внедорожника. Автомобиль имеет кодовое обозначение P04, но в перспективе имеет шансы выйти на рынок под именем H5. Кроме того, предполагается, что стоить такой 7-местный «вездеход» будет относительно недорого – примерно 30 тысяч долларов (2 миллиона 300 тысяч рублей по нынешнему курсу).

В основу новинки «Хавейл» ляжет платформа пикапа Great Wall King Poer, так что длина P04 составит не менее пяти метров. Если верить информации китайских СМИ, Haval позиционирует новый внедорожник как преемника модели H5, выпускавшейся в период с 2010 по 2018 годы.

Судя по первому рендерному изображению, Haval P04 сможет похвастать наличием брутального 2-объемного внешнего облика с высоким капотом и широкими крыльями, а также массивной радиаторной решеткой и крупными фарами.

Внутри автомобиля предусмотрят до семи посадочных мест, а список оснащения модели включит в себя: цифровую комбинацию приборов, большой дисплей мультимедийной системы, систему бесключевого доступа в салон, климат-контроль и камеру заднего вида.

Двигатель, который планируют устанавливать под капот новинки Haval, уже известен. Им окажется 2-литровый бензиновый турбомотор с двумя вариантами форсировки – на 197 и 230 лошадиных сил. Разумеется, у модели будет и система полного привода, а автоматическую коробку передач предложат в двух версиях – 6-диапазонную или 8-диапазонную.

По данным «поднебесной» прессы, серийный вариант внедорожника P04 от Haval поступит в продажу до конца 2023 года.