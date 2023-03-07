У автомобилей Skoda может появиться «умная» решетка радиатора

Чешская автомобильная марка Skoda, входящая в состав VW Group, приступила к испытанию необычной кузовной детали – «умной» радиаторной решетки. Инновационная технология должна помочь сделать дорожное движение более безопасным.

Подробностей о проекте Skoda пока известно не так много, как хотелось бы. Тем не менее, как будет выглядеть такое решение на фото уже показали. По задумке авторов «умного гриля», он может стать полезным на участках дорог, где отсутствуют светофоры.

Функционирует необычная радиаторная решетка таким образом, чтобы отображать сообщения, видимые тем, кто находится за пределами автомобиля.

Эту технологию было бы трудно реализовать на автомобиле с двигателем внутреннего сгорания, которому для охлаждения нужна традиционная открытая решетка. Впрочем, она отлично работает на электрокаре, таком как Skoda Enyaq.

Прототип решетки имеет встроенные светодиодные полосы, которые заменяют аналогичную кузовную деталь в модели Enyaq с подсветкой «Crystal Face». Они способы отображать пиктограммы или анимацию, включая зеленые стрелки и общепризнанную зеленую фигуру человечка, чтобы сигнализировать пешеходам, что автомобиль остановился и можно переходить дорогу.

Машина также будет способна подавать предупреждающие сигналы, например, красный треугольник, когда она собирается стартовать, тем самым удержав опоздавших пешеходов от попытки перейти дорогу. Либо же в случае чрезвычайной ситуации сообщить пешеходам, что не сможет экстренно остановиться.

В случае, если тесты «умной» радиаторной решетки пройдут успешно, ее могут внедрить в автомобили Skoda в 2025 году.