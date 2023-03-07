«Японский Rolls-Royce Cullinan» будет трехрядным: подробности о внедорожнике Toyota Century

Компания Toyota подтвердила информацию о том, что работает над новым внедорожником Toyota Century. Автомобиль должен войти в люксовый сегмент, а местные СМИ уже прозвали будущий проект «японским Rolls-Royce Cullinan».

Вместе с тем, в прессе впервые появились подробности об этой новинке. В частности, выяснилось, каким двигателем ее планируют комплектовать. Речь идет о гибридной силовой установке, работающей на базе 3,5-литрового V6. Ее мощность составит 300 лошадиных сил от ДВС и 80 л.с. от электромотора.

Таким образом, суммарная отдача тандема будет равна 380 лошадиным силам. В перспективе у кроссовера должен появиться еще и полностью электрический вариант.

Предполагается, что автомобиль получит название Century, но в Toyota все же могут придумать для внедорожника другое имя, чтобы он не ассоциировался с одноименным премиальным седаном.

Что можно уже сказать точно, так это то, что автомобиль будет построен на базе удлиненного Highlander (модульная архитектура TNGA – разновидность K). Внутри внедорожника разместят три ряда сидений.

Длина модели должна составить 5200 мм, ширина – 1950 мм, высота – 1750 мм. Размер колесной базы будет равен 3000 мм. Так что с точки зрения габаритов новинка Toyota обойдет хорошо известный в России внедорожник Land Cruiser 300.

Официальная премьера новой SUV-модели Toyota, которая расположится в люксовом сегменте, может состояться уже в 2023 году. В качестве ориентировочных сроков японские журналисты называют осень.