«Москвич» подтвердил все цены и характеристики кроссоверов «3» и «3е»

На официальном сайте возрожденной марки «Москвич» наконец-то появились все подробности о двух ее представленных на российском рынке моделях – кроссоверах «Москвич 3» и «Москвич 3е». Кроме того, компания только сейчас решилась на публикацию официальных прайс-листов на эти «паркетники».

Бензиновый «Москвич 3» имеет только две версии. При этом называются они одинаково – «Стандарт». Отличие между исполнениями кроется в типе трансмиссии. У кроссовера по цене от 1 миллиона 970 тысяч рублей она 6-скоростная механическая, а у более дорогого стоимостью 2 миллиона 35 тысяч рублей – вариатор.

Двигатель в обоих случаях «наддувный» бензиновый полуторалитровый мощностью 150 лошадиных сил. Заявленный объем топливного бака «тройки» равен 50 литрам, а дорожный просвет равен 170 мм.

Список оснащения «Стандарта» включает в себя климатическую систему, бесключевой доступ в салон, кнопка запуска двигателя, мультимедийную систему с 10,25-дюймовым экраном, круиз-контроль, камеру заднего вида и люк в крыше.

«Москвич 3е» стоит минимум 3 миллиона 500 тысяч рублей. И это цена также впервые подтверждена официально. Электрический вариант кроссовера «3» весит на 360 кг больше, чем его родственник с ДВС, но компенсирует высокую массу более мощной силовой установкой. Ее отдача равна 193 л.с, а крутящий момент 340 Нм.

В отличие от того же «Москвич 3», оптика кроссовера «Москвич 3е» является светодиодной, а не галогеновой. Кроме того, в оснащение «батарейного» SUV дополнительно входит подогрев сидений, камера кругового обзора, панорамная крыша, боковые подушки, шторки безопасности и кожаный салон.

Плюс ко всему, у «3e» есть цифровая комбинация приборов, которая в бензиновом кроссовере не предусмотрена от слова «совсем».