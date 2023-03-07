Раскрыт способ, как покупать официальные автомобили Audi с гарантией

Автомобильная ассоциация «БАА», специализирующаяся на анализе продаж новых автомобилей на рынке Белоруссии, опубликовала любопытную статистику, раскрывающую динамику продаж новых машин в стране в феврале 2023 года, а также в период январь – февраль 2023 года.

В выложенных «БАА» сведениях обнаружился интересный факт. Автомобили Audi вошли в ТОП-3 самых популярных машин на белорусском рынке, уступив по объему реализации только Geely и Lada. Разумеется, ни о каком третьем месте для премиальной немецкой марки в структуре рынка Белоруссии до этого речи и не шло.

Резкий рост продаж автомобилей ингольштадтского бренда в соседнем государстве можно объяснить спросом на них со стороны россиян. Как известно, Audi покинула российский рынок, но продолжает оставаться на рынке Белоруссии. Причем, как и положено, продает свои машины с официальной гарантией от автопроизводителя.

В России же купить любую модель Audi можно только по программе параллельного импорта, но на такие машины не распространяется гарантия от компании.

По данным издания «Quto», направившего свой запрос в один из белорусских автосалонов Audi, россияне действительно по-прежнему могут покупать автомобили ингольштадтской марки от автопроизводителя, однако на такие машины действуют «специальные прайс-листы».

Естественно, они отличаются от тех, которые предлагаются жителям Белоруссии, в большую сторону. Но даже с учетом этого обстоятельства приобретать Audi в соседнем государстве до сих пор остается выгодно.

К примеру, как утверждает источник, в Минске за полноприводный кроссовер Audi Q5 с двигателем мощностью 245 лошадиных сил просят от 5 миллионов 500 тысяч рублей, тогда как в Москве такие машины стоят от 7 до 8 миллионов рублей.

Кроме того, не стоит забывать, что на белорусские «Ауди» действует официальная гарантия от автопроизводителя, тогда как на те, что сейчас продают в России, ее нет (ее предоставляет сам дилер).