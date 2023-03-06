Недостроенный лимузин Bugatti хотят продать за 1,8 млн рублей

В Сети набирает популярность пост, в котором житель США предлагает приобрести у него необычный автомобиль. Речь идет о лимузине Bugatti. Разумеется, французская марка к этой машине никакого отношения не имеет. Автомобиль представляет собой незавершённый проект, основанный на модели Lincoln Town Car 2001 года выпуска.

Создатели лимузина стремились сделать ее максимально похожей на Bugatti Veyron SS, но что-то пошло не так. По всей вероятности, внезапно закончились средства, так что проект так и остался на стадии подготовки кузова.

Судя по опубликованным фотографиям, машина почти полностью сформирована и готова к покраске, но все же требует небольших отделочных работ. Передняя и задняя части кузова полностью повторяют формы французского гиперкара, включая в том числе фары и задние фонари.

Продавец утверждает, что в таком состоянии машина находится около трех лет. Недавно на ней заменили аккумулятор, залили топливо в бак и попробовали завести. И это получилось с первого раза!

Внутри лимузина предусмотрены кожаные сиденья, кондиционер, а также интересно открывающиеся вверх двери спереди и сзади. По словам продавца, цена, за которую он готов расстаться с недостроенным проектом, составляет 25 тысяч долларов (1 миллион 880 тысяч рублей), что намного меньше суммы, вложенной в автомобиль с момента начала проекта.

Готовый лимузин с дизайном Bugatti должен выглядеть примерно так, как на фото выше.