На торги выставили 3-колесный автомобиль HMV Freeway: он стоит как новая Lada Granta в 2015 году

Автомобильные аукционы часто сопровождаются появлением крайне необычных экземпляров машин, некоторые из которых являются достаточно редкими. Так произошло с весенним списком анонсированных лотов торгов «Bring a Trailer», в который вошел ультра-компактный автомобильчик HMV Freeway.

Машина интересна тем, что имеет всего 3 колеса. Ее проектировали исключительно для поездок по городу. Внутри может разместиться только один человек, а вес автомобиля равен 318 кг.

Согласно описанию к лоту, производством HMV Freeway занималась компания Hight Mileage Vehicles, базировавшаяся в Бренсвилле (США). В общей сложности в период с 1979 по 1982 годы с конвейера американского предприятия сошло 700 единиц таких машин.

Главной целью инженеров, проектировавших HMV Freeway, было сделать машину легкой, поэтому в качестве материала для кузова они выбрали стекловолокно. Готовящийся «уйти с молотка» микро-кар окрашен в желтый цвет, а попасть внутрь него можно через специальную дверь, расположенную слева.

Оснащение машины включает в себя 12-дюймомые стальные колесные диски, передние из которых могут похвастать наличием хромированных колпаков. Сзади предусмотрено ведущее колесо. И их не два, как обычно, а только одно.

В салоне все реализовано очень минималистично – одно сиденье, обитое черным винилом, руль и педали.

Приводит в движение машину 4-тактный 1-цилиндровый мотор Tecumseh объемом 453 куб. см. Связку ему составляет бесступенчатая коробка передач с ременным приводом.

Пробег выставленного на торги автомобиля равен 9 тысячам 600 километрам. Отмечается, что машина находится в хорошем состоянии. На аукционе за нее собираются выручить примерно 5-6 тысяч долларов (375 – 450 тысяч рублей). Это примерно тот же диапазон цен, который просили за новый автомобиль Lada Granta в 2015-2016 годах.