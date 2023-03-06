Новая Веста – сколько она будет стоить

В Тольятти запустили производство обновленной «Весты». Машина получила официальное название Lada Vesta NG.

С начала выпуска машины комплектуются исключительно 90-сильным 8-клапанным двигателем, работающим в паре с механической трансмиссией. Модификаций на выбор есть три – седан, универсал, а также универсал в исполнении кросс, отличающийся увеличенным дорожным просветом. Ранее в семейство входил еще и кросс-седан, но о планах по возобновлению его производства пока ничего неизвестно.

В список оснащения модели входит LED-оптика, обогрев лобового стекла, зеркал и передних кресел, кондиционер, датчик парковки, мультимедийная система с сенсорным 7-дюймовым дисплеем и колесные диски диаметром 17 дюймов.

Сколько будет стоить новая «Веста» с переездом из Ижевска в Тольятти пока доподлинно неизвестно, но первые прикидки со стороны российских журналистов уже имеются.

Так, по мнению главреда издания «За Рулём» Максима Кадакова, за новую Vesta NG в среднем варианте оснащения будут просить около полутора миллионов рублей. Такая цена должна оказаться для «АвтоВАЗа» идеальной, поскольку на рынке в ценовой вилке от 1 до 2 миллионов рублей новых автомобилей сейчас практически не найти.

В перспективе список комплектаций Vesta NG ,будет расширяться. Ожидается появление 16-клапанного двигателя (в мае 2023 года), вариатора (в 2024 году), а также цифровой комбинации приборов (конец 2023 года).

Кроме того, в оснащение модели должен войти обещанный еще в прошлом году вертикальный планшетный дисплей «мультимедийки», являющийся прерогативой «топовых» версий модели.