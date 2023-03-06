Дилеры признали, что китайские автомобили стоят слишком дорого

Стоимость китайских автомобилей в России остается неоправданно высокой. С таким заявлением выступили сразу несколько представителей топ-менеджмента дилеров. Впрочем, ожидать того, что в скором времени цены резко пойдут вниз, не стоит. Автосалоны не спешат «ронять» ценники, сетуя как на жадность самих автопроизводителей, так и таможенных органов.

Аналитики издания «Автостат» провели опрос, в ходе которого выяснили, что по сравнению с «Поднебесной» цены на китайские автомобили в России выше в 1,5-2 раза. Что самое интересное, такая ситуация складывается как с теми машинами, что ввозятся из Китая, так и с локализованными на территории Таможенного союза.

Член совета директоров Группы Компаний «ДОЛАВТО» Сергей Климов объясняет разницу в ценах на китайские автомобили между КНР и Россией жадностью «поднебесных» автопроизводителей. Якобы продавать более дорогие автомобили компаниям всегда выгоднее, чем дешевые.

Впрочем, гендиректор ГК «Аларм-Моторс Роман Слуцкий считает, что в столь высокой цене на автомобили китайских марок в России виноваты не только автопроизводители, но и логистика, таможенные пошлины, утильсбор, сертификация, процентные ставки, валютные риски и система «ЭРА-ГЛОНАСС». Тем не менее, он ожидает, что стоимость китайских машин постепенно будет снижаться, но не за счет текущих модельных рядов, состоящих в большинстве своем из кроссоверов, а за счет появления более доступных седанов.

Вместе с тем, глава дилерского направления Fresh Auto Денис Решетников уверен, что завышенные цены на китайские автомобили связаны в том числе с таможенными сборами. По его словам, только они увеличивают конечную стоимость машины для потребителя в 2-2,5 раза. Ко всему этому он добавляет цену доставки автомобилей. С недавних пор и она обходится автопроизводителям недешево.