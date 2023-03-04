Стало известно, какой уровень локализации у Lada Vesta

Какой уровень локализации у Lada Vesta – вопрос, который волнует с прошлого года многих, однако точного ответа на него до сих пор не было. Прошлой осенью руководитель «АвтоВАЗа» частично раскрыл эту информацию журналу «За Рулем», но тогда речь шла о поставщиках первого уровня. По словам главы тольяттинского автогиганта, по этому показателю локализация Vesta составляла около 85 процентов.

Впрочем, субпоставщиков эти сведения не касались. А именно с ними и наблюдались основные проблемы.

Из-за того, что уровень локализации поставщиков второго и третьего уровней оказался невысоким, быстро возобновить выпуск «Весты» после санкций со стороны Запада в 2022 году не удалось.

В итоге импортозамещенные Vesta добрались до конвейера только сейчас, в марте 2023 года, переехав на головную площадку.

Новую информацию относительно того, насколько локализована Vesta, раскрыли в ходе запуска ее серийного выпуска в Тольятти. Согласно информации, объявленной на мероприятии, по балльной системе оценки локализация семейства составляет от 4 тысяч 500 до 5 тысяч баллов (согласно постановлению правительства №719).

Много это или мало – остается только догадываться, поскольку никаких подробностей о системе подсчета этих баллов в открытом доступе нет.