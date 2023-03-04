Блогер разобрал кроссовер Geely Tugella, назвав его плюсы и недостатки

Блогер с китайского канала Dabiaoche, получивший популярность благодаря разбору местных автомобилей, а также поиску в них плюсов и недостатков, опубликовал новый видеоролик. В нем препарированию подвергся купеобразный «паркетник» компании Geely под названием Tugella, хорошо известный на российском рынке.

Обозреватель в ходе исследования кроссовера, построенного на «вольвовской» платформе CMA смог определить в нем как плюсы, так и минусы.

Разбору подвергся вариант Tugella, оснащенный 2-литровым «наддувным» бензиновым мотором. Связку ему составляла 8-скоростная автоматическая трансмиссия и система полного привода. Аналогичные кроссоверы продаются на российском рынке в последние несколько лет.

Первое, что потребовалось, чтобы разобрать «паркетник», это снять пластиковые экраны под капотом. При этом, как отметил блогер, на качестве материалов в Geely не сэкономили, изготовив кожух силового агрегата из толстого и мягкого вулканизированного каучука. Этот материал позволяет обеспечить не только хорошую шумоизоляцию, но и неплохо держит тепло.

Другие вещи, которые порадовали обзорщика, это наличие газовых упоров капота и активных решеток воздухозаборников радиатора. А вот ни датчиков уровня охлаждающей жидкости, ни обратного клапана в бачке блогер не обнаружил. При неудачном стечении обстоятельств (перегрев двигателя) эти недостатки могут дорого обойтись владельцу кроссовера.

В число минусов Geely Tugella автор канала Dabioche включил: недостаточный уровень противопожарных материалов, а также небольшая площадь тепловых экранов. Кроме того, блогера не впечатлила длина усилителей бамперов с перекрытием всего в 60-67%.

Спереди конструкция «Тугеллы» мужчину, напротив, порадовала. Алюминиевый усилитель бампера оказался толстым, имеется защита пешеходов из пенопласта, а сам бампер 2-слойный.

При этом защита кормы кросс-купе вошла в список недостатков, поскольку в случае даже незначительного удара стальной усилитель толщиной 0,85 мм точно сомнется, как, собственно, и крышка багажника.

По результатам первой части обзора кроссовер Geely Tugella сумел заработать всего 33 балла из 61 возможных, что вряд ли можно назвать хорошим показателем для автомобиля, стремящегося в «премиум».