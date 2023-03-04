Гибридный Hyundai Tucson удивил экспертов своей управляемостью

Hyundai Tucson PHEV стал еще одним автомобилем, прошедшим так называемый «лосиный» тест у наших испанских коллег из издания «km77». Кроссовер с гибридным приводом удивил экспертов своими результатами.

Напомним, Tucson PHEV полагается на полный привод и не может похвастаться невысокой массой. Из-за гибридной трансмиссии его вес составляет 1921 кг.

Кроссовер, предназначенный для европейского рынка, приводится в движение 1,6-литровым бензиновым двигателем, работающим в паре с электромотором. В багажнике установлен аккумулятор ёмкостью 13,8 кВт/ч, что позволяет «паркетнику» проезжать исключительно на электротяге до 60 километров.

Что касается мощности, Tucson PHEV может похвастаться отдачей в 261 лошадиную силу и 350 ньютон-метрами момента при использовании обеих трансмиссий (бензинового ДВС и электромотора).

Во время «лосиного теста», имитирующего внезапное появление на дороге лося или любого другого крупного животного, корейский «паркетник» продемонстрировал результат в 74 км/ч, что хоть и не близко к идеальному параметру скорости в 81 км/ч, но все же является очень хорошим достижением для автомобиля с высоким центром тяжести.

Что касается поведения кроссовера, то эксперт, управлявший машиной, отметил работу ее систем стабилизации. По словам тестировщика, они не застают водителя врасплох, а также позволяют поддерживать необходимую скорость при совершении резких маневров.