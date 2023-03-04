Новая Lada Vesta Cross будет стоить почти в 2 раза дороже, чем в 2017 году

Компания «АвтоВАЗ», занимавшаяся с прошлого года переводом модели Lada Vesta из Ижевска в Тольятти, наконец-то завершила этот процесс, а по конвейеру головной площадки прошла первая партия модернизированных автомобилей. Вместе с тем, параллельно в Сети оказалась названа предварительная цена как минимум одной из версий новой «Весты» – универсала в исполнении Cross.

Источник информации, опубликовавший эти сведения в своем Telegram-канале, ссылается на собственные связи. Те утверждают, что в среднем Vesta SW Cross будет стоить не менее 1 миллиона 400 тысяч рублей.

На минуточку, это почти в 2 раза выше, чем за нее просили в 2017 году, когда она только встала на конвейер. Тогда, напомним, минимальная комплектация кроссового универсала была оценена в сумму от 770 тысяч 900 рублей.

Первые партии «Вест» NG, которые начали сходить с конвейера тольяттинского завода, оснащаются теми же моторами, что и Lada Granta – 90-сильным 8-клапанником рабочим объемом 1,6-литра. Связку ему составляет МКПП от дорестайлинговой Vesta.

Со временем «вазовцы» обещают расширить моторную гамму «Весты» выпуском машин с 106-сильным двигателем, а также вернуть на конвейер автомобили с 1,8-литровым агрегатом.

В перспективе Vesta NG получит в свое оснащение и новые трансмиссии. Очевидно, что речь идет об автоматической коробке передач, но какого типа и какой фирмы пока неизвестно.