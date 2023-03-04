Машин, выдерживающих современные краш-тесты, становится все меньше: Audi, Kia и Volvo лишились титулов

Американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS), созданный для того, чтобы снижать количество ДТП, а также их последствия, «выкатил» новые требования к автомобилям. В результате более 70 моделей лишились высших наград.

Если в прошлом году звание самых безопасных машин по версии IIHS получили 101 модель автомобилей, то в 2023 году их количество сократится до 48.

Наибольшее количество полученных наград лишились такие автопроизводители, как Audi, Kia и Volvo. С учетом новых требований к испытаниям подтвердить высшую оценку не смогли по 9 моделей от каждой марки.

Hyundai, в свою очередь, лишилась семи титулов, а в модельном ряду Ford новым критериям теперь не соответствует сразу пять моделей.

Компанией, выпускающей самые безопасные автомобили по версии IIHS, в 2023 году оказалась Toyota (включая марку Lexus). Моделям этих брендов досталось в общей сложности 15 наград.

Honda и Acura в условиях новых правил подтвердили легальность восьми титулов, а Mazda – шести.

Напомним, обновленная программа испытаний машин на безопасность IIHS включает в себя в том числе более строгие требования к результатам бокового краш-теста. Кроме того, специалисты американского института приняли решение ужесточить требования к головной оптике автомобилей, а также придумали новый тест – испытание на предотвращение столкновения с пешеходом в ночное время суток.

В IIHS заявляют, что требования к безопасности машин со стороны организации будут ужесточаться и дальше.