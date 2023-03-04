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Новую Hyundai Elantra 2023 рассекретили до премьеры – первые изображения

Обновленный корейский седан показали на первых изображениях

Текст: Алексей Шмидт
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Компания Hyundai готовится к обновлению модели Elantra. В Сети появились первые изображения новинки без камуфляжа. При этом сроки дебюта новинки пока не раскрываются.

Elantra впервые увидела свет в 1990 году. Автомобиль оказался сменщиком в линейке Hyundai заднеприводной модели Stellar. На некоторых рынках «Элантру» продавали под другими именами Lantra и Avante. 

Показанный на компьютерных зарисовках автомобиль предназначен для рынка Южной Кореи, а значит называется Avante.

Судя по первым изображениям, Elantra 2023/Avante 2023 обзаведется новой, более узкой головной оптикой, а также сменит радиаторную решетку. Переднему бамперу модели достанутся новые вставки по бокам, перетекающие в воздухозаборники. 

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А еще обновленному корейскому седану будет положена горизонтальная планка, разделяющая переднюю часть кузова машины пополам. При этом будет ли эта полоса иметь светодиодные элементы, пока неизвестно.

Корма Elantra 2023/Avante 2023 должна преобразиться не так существенно, как фронт. Из тех изменений, которые можно заметить, выделяются лишь новая U-образная вставка в бампере и декоративные элементы в задних стойках.

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О переменах в интерьере пока судить сложно и, похоже, они не будут иметь революционный характер. На единственном в Сети изображении салона обновленной Elantra/Avante видно, что внутреннее убранство реформенного седана отличается от дорестайлингового лишь необычным оттенком отделки. 

Подробности о модели, а также ее технические характеристики объявят ближе к премьере. Впрочем, когда она состоится, пока неизвестно. 

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