В Россию привезли партию кроссоверов Dongfeng DFM 580 2023 года

Компания Dongfeng не может похвастать широкой легковой модельной линейкой, представленной на российском рынке. Единственной такой машиной на сегодняшний день является кроссовер DMF 580, который в обновленном варианте уже начали поставлять в некоторые города страны.

Главное нововведение в DMF 580 2023 – появление новых цветов в палитре кузова. Если раньше у модели был лишь один металлик – черный, а также белые, темно-красные, синие и серебристые автомобили, то теперь к белому и черному цветам добавились еще 3 металлика – красный, синий и серый.

Первые машины уже добрались до дилерского центра «Автоцентр Балтийский», расположенного в Петербурге. Все они имеют ПТС 2023 года.

Интересно, что на официальном сайте представительства Dongfeng никаких подробностей о том, что у модели DMF 580 сменилась цветовая гамма нет.

Как пишут наши коллеги с издания «Китайские автомобили», на сегодняшний день у дилеров машин с 1,8-литровым атмосферным двигателем мощностью 132 лошадиные силы и МКПП не представлено.

Для покупателей предложены только переднеприводные 7-местные автомобили с полуторалитровым 145-сильным мотором и вариатором. За них просят от 2 миллионов 290 тысяч рублей, что на 100 тысяч рублей больше, чем до нового года.

Напомним, длина кроссовера DMF 580 составляет 4680 мм, ширина – 1845 мм, высота – 1715 мм, а размер колесной базы равен 2780 мм. В оснащение модели входят: система бесключевого доступа в салон, климатическая система, люк в крыше, атмосферная подсветка интерьера, мультимедийная система с 9-дюймовым экраном, камера кругового обзора и встроенный регистратор.