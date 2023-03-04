Новый бюджетник Hyundai – появились первые фото

Новая модель корейской марки сочетает в себе дизайнерские черты Sonata и Elantra, но имеет более компактные габариты.

Внешний облик новой бюджетной 4-дверки корейской марки под названием Hyundai Accent, продающегося также на рынках некоторых стран под именами Verna и Solaris, стал известен еще до ее официального дебюта. Премьера модели, напомним, запланирована на 21 марта.

Шестую генерацию бюджетника Hyundai удалось запечатлеть в ходе испытаний на дорогах общего пользования журналистам корейской прессы. Что интересно, эти тесты еще не представленный официально автомобиль проходил без традиционного для себя камуфляжа.

Accent представляет собой недорогой малолитражный седан, который когда-то продавался в том числе и России. На опубликованных снимках обращает на себя внимание полностью изменившийся экстерьер модели, который выполнили в новом фирменном стиле марки.

Как и недавно обновленной Sonata, модели Accent досталась большая радиаторная решетка и новомодная 2-этажная оптика, а задние крылья седана оказались похожи на те, что использует Tucson. Линию окон и резко наклоненное заднее стекло «Акцент» и вовсе перенял у Elantra.

С переходом в новое поколение Accent должен заметно прибавить в размерах. Если верить слухам, длина модели составит 4535 мм, ширина – 1765 мм, высота – 1475 мм, а размер колесной базы будет равен 2670 мм. Таким образом, седан удлинится сразу на 95 мм, а расстояние между его осями увеличится на 70 мм.

Предполагается, что вся прибавка в габаритах достанется задним пассажирам, а объем багажного отделения станет больше на 48 литров – до 528 литров.

Комплектовать седан планируют атмосферным полуторалитровым мотором MPi, выдающим 115 лошадиных сил. Связку ему составит 6-скоростная МКПП. Альтернативой станет двигатель GDi того же объема, но мощностью 160 «сил» и агрегатированный АКПП.