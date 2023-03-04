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Новый бюджетник Hyundai – появились первые фото

Новое поколение Hyundai Accent засняли без камуфляжа

Текст: Алексей Шмидт
Hyundai Accent Verna Scoop main

Новая модель корейской марки сочетает в себе дизайнерские черты Sonata и Elantra, но имеет более компактные габариты.

Внешний облик новой бюджетной 4-дверки корейской марки под названием Hyundai Accent, продающегося также на рынках некоторых стран под именами Verna и Solaris, стал известен еще до ее официального дебюта. Премьера модели, напомним, запланирована на 21 марта.

Шестую генерацию бюджетника Hyundai удалось запечатлеть в ходе испытаний на дорогах общего пользования журналистам корейской прессы. Что интересно, эти тесты еще не представленный официально автомобиль проходил без традиционного для себя камуфляжа. 

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Accent представляет собой недорогой малолитражный седан, который когда-то продавался в том числе и России. На опубликованных снимках обращает на себя внимание полностью изменившийся экстерьер модели, который выполнили в новом фирменном стиле марки.

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Как и недавно обновленной Sonata, модели Accent досталась большая радиаторная решетка и новомодная 2-этажная оптика, а задние крылья седана оказались похожи на те, что использует Tucson. Линию окон и резко наклоненное заднее стекло «Акцент» и вовсе перенял у Elantra. 

С переходом в новое поколение Accent должен заметно прибавить в размерах. Если верить слухам, длина модели составит 4535 мм, ширина – 1765 мм, высота – 1475 мм, а размер колесной базы будет равен 2670 мм. Таким образом, седан удлинится сразу на 95 мм, а расстояние между его осями увеличится на 70 мм. 

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Предполагается, что вся прибавка в габаритах достанется задним пассажирам, а объем багажного отделения станет больше на 48 литров – до 528 литров. 

Комплектовать седан планируют атмосферным полуторалитровым мотором MPi, выдающим 115 лошадиных сил. Связку ему составит 6-скоростная МКПП. Альтернативой станет двигатель GDi того же объема, но мощностью 160 «сил» и агрегатированный АКПП. 

Фото:Bobadream

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