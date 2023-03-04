Российских автомобилистов ждет неожиданное изменение на АЗС

Автовладельцев в России предупредили о неожиданном изменении, которое может поджидать их на определенных АЗС. По информации одного из популярных приморских изданий, в последнее время в стране распространилась проблема, которая приводит к тому, что автомобилисты уезжают с автозаправок, заплатив за топливо больше, чем должны были.

Реализована эта схема следующим образом. Сотрудники АЗС собственными руками инициируют недолив топлива в бак, делая в шланге подачи топлива своеобразное отверстие, через которое сливается топливо.

Процесс похож на тот, когда бензин сливается в колонку благодаря гравитации. Как правило, это становится возможно только тогда, когда бак автомобиля полностью заполнен, а пистолет отстреливает. Пытаясь долить в него бензин автомобилисты теряют примерно 100 миллилитров горючего, которое возвращается в колонку.

Также отмечается, что на некоторых автозаправочных станциях их сотрудники идут даже на большие ухищрения с целью обмануть клиентов, устанавливая в заправочный шланг обратные клапана. Те позволяют пропускать воздух внутрь шланга, из-за чего периодически там возникают воздушные пробки, которые создают необходимые отсечки для заправочного пистолета.

В конечном счете каждая заправка автомобиля возвращает в колонку недобросовестным владельцам таких АЗС существенную часть заливаемого в машины топлива.

По информации источника, схемы с обманом автомобилистов практикуются не в крупных городах, где автозаправочные станции находятся под постоянным контролем, а чаще всего используются на трассах вдалеке от цивилизации.