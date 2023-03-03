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Стало известно, сколько зарабатывают на «АвтоВАЗе»: раскрыты зарплаты по должностям

В Сети раскрыли подробности о том, сколько платят на "АвтоВАЗе"

Текст: Алексей Шмидт
сколько зарабатывают на «АвтоВАЗе»

Компания «АвтоВАЗ» не охотно делится информацией о зарплатах своих сотрудников, поэтому чаще всего о таких вещах сообщают инсайдерские источники. Так, например, в середине прошлого года сообщество «Нетипичный АвтоВАЗ» сообщило, что средняя зарплата сотрудника на тольяттинском предприятии составляет 47 тысяч 823 рубля. 

В сентябре 2022 года этот же паблик рассказал, что по некоторым специальностям компания готова платить сотрудникам до 61 тысячи рублей. 

Теперь же в Сети раскрыли полный перечень зарплат по всем должностям, кроме топ-менеджмента.

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Согласно информации, раскрытой каналом «Русский автомобиль» в Telegram, сумму в 61 тысяч рублей «АвтоВАЗ» готов платить начальнику производства. Причем это начальная планка зарплаты. В конечном итоге она может доходить до суммы в 78 тысяч рублей. 

Более приземленные должности, такие как токарь и фрезеровщик, зарабатывают от 37 тысяч 700 рублей до 70 тысяч рублей.

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Наименьшая минимальная зарплата, согласно опубликованным слайдам, в тольяттинском автогиганте положена слесарю механосборочных работ – 24 тысячи 881 рубль. Правда максимальная планка по этой должности все же находится на довольно высоком уровне – 60 тысяч 632 рубля. 

Источник:Русский автомобиль
Фото:АвтоВАЗ

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