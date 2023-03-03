«Москвич 3» стоит слишком дорого? Вот как может выглядеть его упрощенная версия

С выходом в продажу кроссоверов «Москвич 3» главной претензией к ним со стороны покупателей, пожалуй, была только цена. На сегодняшний день эта модель предложена на рынке России только в одной комплектации, за которую просят 1 миллион 970 тысяч рублей.

Лежащий в основе «Москвича 3» кроссовер JAC Sehol X4 в Китае стоит гораздо дешевле – от 89 тысяч 800 до 118 тысяч 800 юаней (980 – 1 миллион 300 тысяч рублей).

В теории удешевление «тройки» выглядит возможным. Более того, одно из популярных российских автомобильных изданий даже показало собственное видение такого кроссовера.

Рецепт снижения цены на «Москвич 3» весьма прост – 17-дюймовые легкосплавные колеса меняем на 16-дюймовые «штампы», а дверные ручки, наружные зеркала и бамперы не красим.

В целях удешевления кроссовер также придется лишить значительной части оснащения, оставив в нем исключительно водительскую подушку безопасности, электростеклоподъемники и систему ABS.

Что касается таких прелестей цивилизации, как система стабилизации, климатическая система, «мультимедийка», камера заднего вида, задний датчик парковки, «круиз», система бесключевого доступа и кнопка старта двигателя, то все это может быть исключено из арсенала модели.

Определенные перемены должны произойти и под капотом «Москвича». Так, например, 1,5-литровый турбомотор под формат удешевленного кроссовера с индексом «3» явно не подходит, поэтому его пришлось бы заменить на 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 109 лошадиных сил и 150 Нм. Работать с ним способна только одна коробка передач – 6-скоростная МКПП.

По мнению журналистов, благодаря такой «обратной модернизации» покупатели «Москвича 3» смогли бы сэкономить почти 500 тысяч рублей. Прислушаются ли на Московском автозаводе к ним пока остается только догадываться.