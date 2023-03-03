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Tesla выпустила 4 миллиона автомобилей. Планы: 12 гигафабрик и 20 миллионов машин в год

Компания Tesla отчиталась о достижении порога в 4 миллиона выпущенных автомобилей

Текст: Алиса Шашкова
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Компания Tesla провела день инвестора, в ходе которого раскрыла информацию о своих успехах. Американскому автопроизводителю удалось выпустить 4 миллиона машин. При этом первый миллион электрокаров «Тесла» разменяла в начале 2020 года, так что темпы увеличения производства оказались впечатляющими. 

С рубежа от 3 до 4 миллионов выпущенных автомобилей Tesla удалось сделать скачок всего за 8 месяцев. Таким образом, корпорация, владельцем которой является Илон Маск, наращивает производство электрокаров гораздо быстрее и эффективнее, чем это делает любой другой автопроизводитель на планете. 

С вводом новых мощностей на Gigafactory Texas и Gigafactory Berlin Tesla намерена производить около двух миллионов автомобилей в год.

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При этом останавливаться на этом компания не намерена – ее цель увеличить производство электромобилей до 20 миллионов в год. В прошлом году генеральный директор Илон Маск заявил, что для этого компании Tesla потребуется около 12 гигафабрик.

Сейчас у Tesla есть четыре действующих гигафабрики. Компания готовится расширить Gigafactory Nevada, чтобы начать там выпуск модели Semi, а также объявила о создании Gigafactory Mexico.

Источник:Gadgettendency

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