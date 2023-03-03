В Россию привезут китайские автомобили VGV по цене «Москвича»

На российском рынке вскоре появится очередной китайский автопроизводитель. Новая марка носит название VGV и планирует продавать у нас как кроссоверы, так и пикапы. Точные сроки дебюта машин нового «поднебесного» бренда в РФ пока не раскрываются, но известно, что они доберутся до нас уже в 2023 году.

Дистрибьютором новой марки выступит дочерняя структура автомобильного холдинга «Максимум». Эта компания владеет пятью дилерскими точками в Петербурге, занимающимися продажами новых машин марок Geely, JAC, Chery, Chevrolet, Ford, Mitsubishi, Genesis и Hyundai.

Отмечается, что поставки машин VGV в Россию будут вестись официально, а это значит, что на них будет распространяться гарантия от автопроизводителя.

Первыми на российский рынок должны выйти кроссоверы с индексами U70 и U75 Plus. Предполагается, что цена первого «паркетника», который, к слову, будет 7-местным, не превысит отметку в 2 миллиона рублей. Таким образом, стоимость автомобиля окажется сопоставимой с «Москвич 3», который относится к более компактному сегменту (разница сразу в 2 класса – SUV-B против SUV-D).

VGV U75 Plus

Ценник для второй модели – U75 Plus пока не называется, но известно, что в основе этого кроссовера лежит та же платформа, что и у U70. В Китае же эта модель предложена покупателям по цене от 137 тысяч 900 юаней, что при пересчете на рубли это 1 миллион 5 тысяч рублей.

В перспективе в продажу в России может поступить пикап VGV VX7, представляющий собой автомобиль с передним приводом и несущим кузовом, но грузовой платформой. Впрочем, пока появление такого автомобиля в РФ не планируется.