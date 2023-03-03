На аукционе продадут самый мощный Rolls-Royce в истории – у него 27-литровый мотор от танка

Британский аукционный дом Car and Classic раскрыл список лотов ближайших торгов. Одним из самых интересных среди них оказался уникальный автомобиль The Beast, появившийся на свет в 1972 году. Машина является одной из самых экстремальных среди легковушек в мировой истории.

Созданием The Beast («Зверь») занимался британский конструктор Джон Додд. По его задумке, его вариант Rolls-Royce Merlin должен был использовать 27-литровый бензиновый мотор, безнаддувная версия которого использовалась в британском танкостроении во времена Второй мировой войны. Мощность такого двигателя составляет порядка 750 л.с. (1030 Нм).

Переваривать столь высокий крутящий момент был призван усиленный трехдиапазонный «автомат» от General Motors.

Отдача силовой установки этого Rolls-Royce оказалась настолько высокой, что в 1977 году автомобиль внести в Книгу рекордов Гиннеса как самую производительную легковую машину на тот момент.

В ходе испытаний The Beast сумел разогнаться до максимальной скорости в 294 километра в час, что по тем временам считалось невероятным результатом.

Конструкция машины оказалась весьма простой – двигатель Rolls-Royce установлен на стальную раму, тогда как кузов для меньшей массы выполнен из стеклопластика.

Из-за того, что под капотом автомобиля был установлен огромный мотор, в салоне было тесновато, но сама отделка интерьера с использованием натуральной кожи и дерева перекрывала этот недостаток.

Всего было построено 2 экземпляра The Beast. Один на сегодняшний день уже не существует – он сгорел в гараже. Что касается второго (с пробегом всего 17 тысяч 200 км), то его собираются продать в рамках аукциона.