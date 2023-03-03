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На аукционе продадут самый мощный Rolls-Royce в истории – у него 27-литровый мотор от танка

На продажу выставлено безумное авто с самым большим в мире мотором

Текст: Алиса Шашкова
самый мощный Rolls-Royce

Британский аукционный дом Car and Classic раскрыл список лотов ближайших торгов. Одним из самых интересных среди них оказался уникальный автомобиль The Beast, появившийся на свет в 1972 году. Машина является одной из самых экстремальных среди легковушек в мировой истории.

Созданием The Beast («Зверь») занимался британский конструктор Джон Додд. По его задумке, его вариант Rolls-Royce Merlin должен был использовать 27-литровый бензиновый мотор, безнаддувная версия которого использовалась в британском танкостроении во времена Второй мировой войны. Мощность такого двигателя составляет порядка 750 л.с. (1030 Нм).

Переваривать столь высокий крутящий момент был призван усиленный трехдиапазонный «автомат» от General Motors.

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Отдача силовой установки этого Rolls-Royce оказалась настолько высокой, что в 1977 году автомобиль внести в Книгу рекордов Гиннеса как самую производительную легковую машину на тот момент. 

В ходе испытаний The Beast сумел разогнаться до максимальной скорости в 294 километра в час, что по тем временам считалось невероятным результатом. 

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Конструкция машины оказалась весьма простой – двигатель Rolls-Royce установлен на стальную раму, тогда как кузов для меньшей массы выполнен из стеклопластика. 

Из-за того, что под капотом автомобиля был установлен огромный мотор, в салоне было тесновато, но сама отделка интерьера с использованием натуральной кожи и дерева перекрывала этот недостаток. 

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Всего было построено 2 экземпляра The Beast. Один на сегодняшний день уже не существует – он сгорел в гараже. Что касается второго (с пробегом всего 17 тысяч 200 км), то его собираются продать в рамках аукциона. 

Источник:Car and Classic

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