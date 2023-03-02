Завод Volkswagen будет выкуплен и перезапущен

Компания Volkswagen рассматривает возможность продажи своего российского завода. По информации инсайдеров, площадка оказалась интересна как бизнесменам из Казахстана, так и российских структур. После того, как сделка о продаже предприятия будет заключена, завод должен возобновить выпуск машин.

Что это будут за автомобили пока доподлинно неизвестно, но те же источники намекают, что ими могут оказаться китайские исполнения автомобилей Volkswagen.

По информации Telegram-канала «Русский автомобиль», ссылающегося на собственных информаторов, со стороны Казахстана потенциальным покупателем завода VW в Калуге выступает автоторговая фирма «Аллюр». Что касается российских покупателей, то ими могут оказаться группа «АФК Система», а также дилерская сеть «Авилон».

После смены собственника площадку Volkswagen в России могут загрузить китайскими моделями этой же марки, включая «поднебесное» исполнение кроссовера Tiguan.

Тот, напомним, производят в КНР на совместном предприятии SAIC и VW. Кроссовер доступен для покупателей в том числе и в купеобразном варианте с литерой «X», тогда как базовый «Тигуан» носит имя Tiguan L. Последний немного длиннее хорошо известной у нас модели – его колесная база равна 2791 мм, а габаритная длина превосходит даже Skoda Kodiaq – 4764 мм.

Атмосферных моторов в агрегатной линейке китайского Tiguan нет. Все двигатели являются «наддувными четверками». На выбор доступны моторы с рабочим объемом в 1,4-литра (150 лошадиных сил) и 2-литра (186 или 220 лошадиных сил), сочетающиеся с семидиапазонной роботизированной трансмиссией DSG.