7-местный Hyundai Creta обновился, получив новый двигатель и многое другое

Растянутый вариант кроссовера Hyundai Creta с 2021 года продается в странах Африки и Латинской Америки, где к своему названию использует приставку Grand. При этом в Индии эта модель известна под другим именем – Alcazar. Пережить обновление пока удалось именно последней.

Главной обновкой 7-местной «Креты» оказалось появление в линейки двигателей кроссовера нового полуторалитрового бензинового турбомотора, выдающего 160 лошадиных сил. Ранее этот же двигатель достался модернизированному седану Verna, но в случае с вместительным и, соответственно, тяжелым кроссовером дополнительные «лошади» выглядят более актуальными.

Но сразу стоит сделать оговорку – прибавка в л.с. по сравнению с ушедшим 2-литровым бензиновым «атмосферником» оказалась незначительной (всего 1 «сила»). Зато крутящий момент вырос сразу на 62 Нм – до 253 Нм. Связку новому агрегату в Alcazar составила 6-скоростная МКПП или 7-диапазонный «робот» с двойным сцеплением.

В качестве альтернативного варианта покупателям 7-местной Creta в Индии предложат прежний 1,5-литровый «турбодизель» на 116 «скакунов» и 250 Нм момента, однако выбор трансмиссий для него ограничен – только МКПП. Полного привода у Alcazar как не было, так и не появилось.

Внешне реформенному кроссоверу досталась модернизированная радиаторная решетка, а также дополнительная вставка из хрома. Оснащение было улучшено – начальная комплектация пополнилась шестью подушками безопасности (раньше их было только 2).

Цены на автомобиль обещают раскрыть в ближайшее время, но прием заказов на него уже стартовал. Застолбить за собой место в очереди предлагают внеся депозит в размере 300 долларов (22 тысячи 500 рублей).

В России же Hyundai Creta сейчас сложно найти за приемлемые деньги даже в 5-местной версии, не говоря уже о 7-местной, которая к нам официально никогда не поставлялась.