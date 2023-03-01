Maxus представил микроавтобус V70: он будет конкурентом VW T6 и Ford Transit

Компания Maxus ранее носила название LDV, но в 2010 году ее приобрел китайский автогигант SAIC, после чего представительство бренда перебралось в «Поднебесную». На сегодняшний день в модельную линейку марки входят как легкий коммерческий транспорт, так и минивэны, а также рамные внедорожники и пикапы.

Очередной новинкой компании стал микроавтобус V70, который по формату близок к моделям VW T6 и Ford Transit.

Пока дебютировал только один вариант V70 с длиной 4998 мм, высотой 2035 мм и колесной базой 3000 мм. Впрочем, в планы Maxus входит создание целого семейства, которое будет включать в себя как разногабаритные микроавтобусы, так и фургоны, автокемперы и бизнес-вэны.

Базовый V70 получил одну сдвижную дверь, установленную по правому борту. LED-светотехника доступна для модели уже в базовой комплектации, а опционально можно заказать выдвижную ступеньку под пассажирской дверью, позволяющую попадать внутрь машины с большим комфортом.

В основу микроавтобуса легла полностью новая переднеприводная модульная платформа. Впрочем, ее конструкция оказалась стандартной – стойки «МакФерсон» спереди и зависимая подвеска на рессорах сзади (хотя в будущем обещают еще версии с «пневмой»).

Приводит в движение Maxus V70 2-литровый.4-цилиндровый «наддувный» дизель от компании SAIC мощностью 125 лошадиных сил и 320 Нм. Связку ему составит 6-скоростная МКПП. Альтернатива – вариант на 150 «сил» и 375 Нм, который помимо «механики» может агрегатироваться 9-скоростным «автоматом» фирмы ZF.

В продажу в «Поднебесной» новинка Maxus поступит в ближайшие месяцы. Ценник уже раскрыт – от 21 тысячи 500 долларов или 1 миллион 615 тысяч рублей.