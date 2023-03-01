Газель отправят в отставку? Из Китая привезли аналог за 1,8 миллионов рублей

На российском рынке начинаются продажи легких грузовых машин китайской марки Dongfeng. Машины носят название Captain-T и могут составить существенную конкуренцию отечественным «ГАЗелям» и «УАЗ Профи».

Из «Поднебесной» к нам поставляют сразу два варианта «убийц ГАЗелей» – побольше и поменьше. Полная масса первой составляет 2,5 тонны, тогда как второй – 3,5 тонны. Первое исполнение предназначено для того, чтобы без проблем перемещаться по улицам Москвы, где на более тяжелые машины с грузовым каркасом установлено ограничение.

С точки зрения конструкции Captain-T представляет собой «рабочую лошадку» без каких-либо наворотов: лонжеронах рама, зависимая рессорная подвеска спереди и сзади, а также двухместная бескапотная кабина. Грузоподъемность – от 1200 до 1600 кг в зависимости от выбранной версии.

Приводит в движение китайского конкурента «ГАЗели» 2,2-литровый турбодизельный агрегат, выдающий 128 лошадиных сил и 315 Нм максимального вращающего момента. Мотор носит индекс Q23-132E60 и соответствует экологическому стандарту «Евро-5». Трансмиссия – 5-скоростная механическая.

В арсенал модели уже в базовой версии входят: кондиционер, обогрев водительского сиденья, регулировка рулевой колонки как по высоте, так и по вылету, антиблокировочная тормозная система ABS, ГУР (гидроусилитель рулевого управления), электростеклоподъемники и акустика с двумя динамиками.

Стоимость «голого» шасси Dongfeng Captain-T стартует с отметки в 1 миллион 829 тысяч рублей, тогда как за бортовой грузовик с алюминиевым кузовом просят минимум 2 миллиона 550 тысяч рублей. Версия фургон оценивается компанией в сумму от 2 миллионов 750 тысяч рублей.