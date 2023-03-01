Доля продаж кроссоверов и внедорожников в Сибири выросла до 70%

Сибирский федеральный округ выделяется на фоне других регионов страны тем, что на долю кроссоверов и внедорожников в нем приходится более 70% от всего рынка новых автомобилей. Таким образом, из каждых десяти проданных автомобилей семь являются кроссоверами и внедорожниками, а на долю легковушек приходится всего три машины.

По информаци «Автостата», за минувший год этот показатель в Сибири увеличился на 7,4 процента – до 62,8%.

Что касается общероссийских показателей, то в стране в 2023 году на долю кроссоверов приходится 63 процента против 55,2% в 2022 году. По мнению экспертов, это связано с тем, что в РФ резко выросло влияние китайских автопроизводителей, большинство продукции которых как раз входит в сегмент SUV (кроссоверы и внедорожники).

По словам экспертов, высокая доля автомобилей SUV традиционно отмечается в регионах страны, где сохраняются сложные дорожные условия – это Сибирь и Дальний Восток (78,3%). При этом существует и обратная тенденция, поскольку в благополучных с точки зрения климата и дорог Москве и Петербурге доля кроссоверов еще выше, составляя 81,6% и 82,5% соответственно.

Ранее эксперты составили 10 самых покупаемых подержанных машин в Новосибирске в январе. На первой позиции по спросу в первом месяце 2023 года в городе занял японский бизнес-седан Toyota Camry. Совсем немного уступила ему Toyota Corolla, а тройку лидеров замкнул ВАЗ-2114.