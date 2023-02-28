«Москвич 5»: каким может быть первый седан компании после возрождения

Продажи автомобилей «Москвич» в России идут полным ходом, но пока для покупателей доступно только две модели – кроссоверы «Москвич 3» и «Москвич 3е». На 2023 год Московский автозавод планирует расширение этой линейки как минимум одной новинкой – «Москвич 5». Редакция Daily-Motor.Ru решила поразмыслить на этот счет, прикинув, что это будет за автомобиль.

По всей вероятности речь идет о первом после возрождения «Москвича» седане. Хотя, если наши предположения верны, это будет не совсем стандартная 4-дверка, а лифтбэк. В его основу ляжет китайская модель Sehol A5 Plus от концерна JAC.

Если это окажется действительно так, то по габаритам «Москвич 5» будет сопоставим с Skoda Octavia.

Официальная премьера JAC Sehol A5 Plus в Китае состоялась относительно недавно – в конце 2021 года. Автомобиль представлял собой рестайлинговую версию лифтбэка JAC Jiayue A5, дебютировавшего в 2019 году.

В «Поднебесной» эта 5-дверка предлагается с полуторалитровым «наддувным» бензиновым мотором TGDI с индексом HFC4GC1.6E, выдающим 184 лошадиные силы. Трансмиссия – «робот» с двойным сцеплением.

Длина машины равна 4780 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1492 мм, а размер колесной базы составляет 2770 мм. Помимо бензиновой у потенциального прародителя «Москвича 5» в КНР есть еще и электрическая версия.

Сколько будет стоить первая легковая модель «Москвича» после возрождения пока неизвестно, но в КНР за потенциальный исходник для нее просят минимум 98 тысяч 800 юаней (1 миллион 70 тысяч рублей).

Впрочем, как и в случае с моделями «Москвич 3» и «Москвич 3е», расчитывать на тот же ценник, который предлагает покупателям компания JAC в Китае, определенно не стоит. Российский клон практически наверняка окажется заметно дороже оригинала.