Патент Ford раскрыл, как кредитная машина будет издеваться над владельцем и сама уезжать к коллекторам за долги

Созданные разработчиками программного обеспечения методы отъёма денег у населения постепенно приживаются в том числе и на автомобильном рынке. В Сети можно найти немало историй о том, как те или иные функции машины активировались исключительно программным способом, а для того, чтобы они стали доступны, необходимо было оформить подписку.

В компании Ford решили пойти дальше и подали заявку на оформление крайне странного патента, который затрагивает исключительно кредитные автомобили. По задумке «фордовцев», такие машины за просрочку платежа смогут самостоятельно деактивировать отдельные функции автомобиля, либо же вовсе отправлять авто к коллекторам.

Патентное ведомство США зарегистрировало такую заявку еще в конце лета 2021 года. Она описывает «системы и методы изъятия транспортного средства».

Комплекс решений разработан в первую очередь для того, чтобы портить жизнь должнику. Для этого в Ford предлагают использовать специальный компьютер, который будет управлять доступностью тех или иных систем в зависимости от кредитной дисциплины человека.

В список систем, которые могут быть деактивированы таким компьютером, могут войти: кондиционер, подогревы сидений, мультимедийная система, а в крайнем случае и двигатель.

Что касается машин, оснащенных функцией автопилота, то им и вовсе предлагается предоставить возможность самостоятельно отправлять автомобиль на штраф-стоянку или в коллекторский офис.

Согласитесь, звучит на грани фантастики. Впрочем, сам факт того, что Ford уже задумался о подобных вещах, вряд ли предвещает в будущем для должников по кредитам за автомобили что-то хорошее.