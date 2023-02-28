У DeLorean не получится выпустить обещанное количество электромобилей Alpha5

Появившаяся в 1995 году, причем уже после того, как выпуск знаменитых DMC-12 был завершен, компания DeLorean привлекла немало внимание общественности планами выпустить новый автомобиль. Им должен был стать электрокар Alpha5, который по дизайнерским чертам будет частично напоминать легенду кинематографа, участвовавшего в съемах трилогии «Назад в будущее».

А теперь выяснилось, что заявленное количество таких машин у компании произвести не получится.

С учетом того, что в 80-е главная модель компании DMC-12 разошлась тиражом более 9 тысяч экземпляров, нынешнее руководство DeLorean решило, что хорошей идеей будет выпуск 9 тысяч 351 Alpha5.

Тем не менее, западная пресса, ссылаясь на заявления топ-менеджмента компании, уже заявляет, что размер партии Alpha5 сократится более, чем в два раза – до 4 тысяч единиц.

Причины резкого снижения планировавшегося тиража журналисты связывают с некими «проблемами в цепочках поставок».

Производство первой после «возрождения» модели DeLorean собирались начать в 2024 году. Цены на Alpha5 до сих пор держатся в секрете, однако для того, чтобы застолбить за собой место, необходимо заплатить 3 тысячи 500 долларов (более 260 тысяч рублей).

Что самое интересное, в компании отнюдь не возражают, если спекулянты будут перепродавать свои места в очереди и даже способствуют этому, создав собственный аукцион.

Все выглядит так, что DeLorean, наделав шума со своим новым автомобилем, постепенно сталкивается с проблемами организационного характера, которые в нынешней ситуации вряд ли позволят ей существенно заработать в ближайшей перспективе.